Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"(İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı) Bu saldırı bir korsanlıktır. Ortaçağ'a geri dönüştür, seyrüsefer haklarının ihlalidir. İsrail'in bu saldırısı apaçık bir şekilde uluslararası hukuku yok saymaktır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bir korsanlıktır. Ortaçağ'a geri dönüştür, seyrüsefer haklarının ihlalidir. İsrail'in bu saldırısı apaçık bir şekilde uluslararası hukuku yok saymaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Saldırının yapıldığı yerin, Girit Adası açıkları olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları söyledi:

"Yani siyonist, terörist İsrail'in egemenlik sahasıyla da karasularıyla da uzaktan yakından alakası olmayan bir bölge. Bu saldırı bir korsanlıktır. Ortaçağ'a geri dönüştür, seyrüsefer haklarının ihlalidir. İsrail'in bu saldırısı apaçık bir şekilde uluslararası hukuku yok saymaktır. Savaş suçu işlemektir, özgürlükleri ihlal etmektir."

Gençlere, İsrail ürünlerini boykot etme çağrısında bulunan Kılıç, "Siyonizmi ve İsrail'i destekleyen firmaları kararlılıkla boykot edin. Almazsak ölmeyiz ama alırsak çocukların ölümüne istemeden de olsa destek veririz." diye konuştu.

Suat Kılıç, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı'nı parti olarak kutladıklarını belirtti, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz Vatan cinayetlerinin de aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin erken seçim ve partilerinin Saadet Partisi ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusu üzerine Kılıç, ara seçim beklentilerinin olmadığını, seçimi ise 2027'nin sonbaharı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Suat Kılıç, iki partinin genel başkanları arasında kuvvetli dostluk ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Bu yakın işbirliği, enerji akışı ve kardeşlik hukukunun, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir umut ışığı olabileceğini biz de değerlendiriyor ve görüyoruz. Türkiye'ye, seçmene, gençlere umut vermek bizim temel vazifemizdir. Bu görevimizi yapmaktan imtina etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

