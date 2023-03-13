Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal: Oy oranımız yüzde 8

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin koştukları 30 şartı da kabul ettiğini ifade eden Aydal, oy oranları hakkındaki soruya ise "Son zamanlarda yaptırdığımız 4 ankete göre Türkiye genelinde yüzde 8. İstanbul'da yüzde 9" yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydal, AK Parti ile ittifaklık konusunda yapılan görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 8"

Partisinin oy oranı sorulan Aydal, "Son zamanlarda yaptırdığımız 4 ankete göre Türkiye genelinde yüzde 8. İstanbul'da yüzde 9" yanıtını verdi.

"AK PARTİ 30 ŞARTIMIZI DA KABUL ETTİ"

Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye koştuğu 30 şartın da kabul edildiğini dile getiren Aydal, ''AK Parti'nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı. Tüm maddelerimiz okundu ve hiç problem yok dendi'' ifadelerini kullandı.

YRP'NİN ŞARTLARI NEDİR?

Partisinin AK Parti ile görüşmesi sonrası Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, şu paylaşımı yapmıştı: "Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor. Bunlardan bazıları:

LGBT derneklerinin kapatılması,

Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi,

6284 kalkması,

Süresiz nafakanın ortadan kalması,

Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi"

KILIÇDAROĞLU'NDAN 6284 PAYLAŞIMI: ASLA İZİN VERMEYİZ

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saatler sonrasında bir paylaşımda daha bulunan Kılıçdaroğlu, "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir." dedi.