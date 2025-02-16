Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılıç, Zafer Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan kongrede, Türkiye'yi dolaşarak kendilerini ifade etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kongreye katılanlarla Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerini ve yaklaşımlarını paylaşacaklarını belirten Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın da Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı.

İktidara adım adım yürüdüklerini ve kararlı adımlar attıklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir toplantıyla iktidara gelemeyiz, bir sloganla iktidara gelemeyiz ama her adım büyümeye bir vesiledir. Adım adım, adam adam inşallah büyümeye devam edeceğiz. Kadın kadın, genç genç, üye üye büyümeye ve yeniden büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmeye inşallah devam edeceğiz. Hayal kurmadan harekete geçmek mümkün değil. Her hareket bir hayalle başlar. Hayallerimizi harekete dönüştürüp hareketimizi projelendirmek ve sonra iktidara yürümek, büyük icraatlarla verilen sözleri bir bir yerine getirmek boynumuzun borcudur."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Abdülselam İzsiz, ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, İl Başkanı Tuncay Çakır ve partililer katıldı.