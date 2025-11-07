Yenice'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yapılan asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti. Bu sırada damperde bulunan işçilerden Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö. akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 37 yaşındaki Servet Kayaoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.