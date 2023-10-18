Yeniçağa Kaymakamı Kini, köylerde incelemelerde bulundu

Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, köylerde çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Kini, Özel İdaresi tarafından Dereköy, Eskiçağa ve Hamzabey köyleri arasında ulaşım sağlayacak yol çalışması ile Hamzabey köyünde geçen aylarda selden yıkılan köprünün yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Kini, çalışmalara ilgili yetkililerden bilgi aldı.