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Yeniçağa Gölü'nde Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü etkinliğinde, göl çevresinde çöpler toplanarak çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında Yeniçağa Gölü çevresinde çöpler toplandı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeniçağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Dörtdivan ve Yeniçağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Yeniçağa Gölü çevresinde yapılan etkinlikte katılımcılara, insanlar tarafından doğaya bırakılan atıkların çevre üzerindeki etkiler anlatıldı. Daha sonra katılımcılar, göl çevresindeki çöpleri topladı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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