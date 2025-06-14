Yeniçağa'da Öğrenciler Ailelerini Kan Bağışına Yönlendiriyor

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hayata geçirilen 'Ailem Kan Bağışında' projesiyle öğrenciler, ailelerini kan bağışına yönlendirerek toplumsal farkındalık oluşturuyor. Proje kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrencilere ödüller verildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hayata geçirilen "Ailem Kan Bağışında" projesiyle öğrenciler, ailelerini kan bağışına yönlendirdi.

Yeniçağa Kızılay Temsilciliği tarafından hayata geçirilen projeyle ilçe meydanında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışının önemi anlatılan öğrenciler, konuyu ailelerine anlatarak kan bağışına yönlendirdi.

Ailesini kan bağışına getiren öğrencilere çeşitli hediyeler ve madalyalar verildi.

Yeniçağa Kızılay İlçe Temsilcisi İlknur Pınarcı, öğrencilerin kan bağışına ilgi göstermesinin ilerleyen zamanlarda bağışçı olmalarına zemin oluşturacağını belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
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