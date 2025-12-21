Yeniçağalı öğrenciler uluslararası yemek yarışmasında madalyalar kazandı

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde dereceye girdi.

Liseden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bahçelievler Kongre Merkezi'nde 17-20 Aralık'ta gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrenciler, birçok kategoride madalya kazandı.

"Yılın en iyi lisesi - grup" kategorisinde yarışan öğrenciler Mehmet Kurt, Ali Kemal Aydın ve Yağız Gökhan Sınmaz altın madalya elde etti.

Aynı kategoride yarışan Mert Ali Güldür, Emirhan Demirel ve Ali Uygar Ayata da altın madalyaya layık görüldü.

"Balık ana yemek" kategorisinde Burak Mert Şimşir altın madalya kazanırken, Hamza Örsçekiç bronz madalya elde etti.

"Ana yemek" kategorisinde yarışan Berat Zahit Yaşar da bronz madalyanın sahibi oldu.