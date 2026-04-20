Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar sebebiyle acil durum ilan edilirken, bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Uçuş iptalleri ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildiği ve "kırmızı" seviyede yağış uyarısı yapıldığı bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Wellington Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi (WCEM) şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde sel ve altyapıya etkiler gibi konularda müdahaleyi desteklemek amacıyla acil durum ilan edildiği açıklamada, bölge sakinlerine gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada ise Wellington ve Wairarapa bölgesinde "kırmızı" seviyede, en şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Öte yandan, polisten yapılan açıklamada Wellington'da yakınlarının haber alamadığı 60'lı yaşlarında bir adamı arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Wellington Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ya da yeniden yönlendirildiği duyuruldu.

Wellington yakınlarındaki Wainuiomata bölgesinde yetkililer, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!