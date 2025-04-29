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Yeni Zelanda Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Yeni Zelanda Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem
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Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin yaklaşık 286 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısı açıklarında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6,2 olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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