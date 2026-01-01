Bodrum ve Milas'ta yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yeni yılın ilk gününde vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Kimi sahilde vakit geçirirken, kimi de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, 1 Ocak'ta hava sıcaklığı 7 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü. Bu kapsamda Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, ısınma hareketlerinin ardından Kumbahçe Sahili'nde denize girdi. Soğuk havaya rağmen denize giren vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde denizin keyfini çıkardı. Sahilde bulunan bazı vatandaşlar manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları da yürüyüş yaparak günü değerlendirdi.

'YENİ YILA GÜZEL BAŞLIYORUZ'

2010 yılından bu yana her yıl 1 Ocak'ta geleneksel olarak denize girdiklerini belirten Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top, "Suya girdikten sonra insanın bir şeylerden arındığını hissediyoruz" dedi.

Sporculardan Melih Aya ise "Her yıl 1 Ocak günü saat 13.00'te denize girerek enerjimizi yükseltiyoruz. Yeni yıla güzel başlıyoruz, yılın da güzel geçmesini diliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Milas'ın Adabükü Mahallesi'nde yaşayan yüzücüler Sami Gemicioğlu (89), Sevil Gemicioğlu (78) ve oğulları milli yüzücü, kaptan Bekir Emrah Gemicioğlu (56) da yeni yılın ilk gününde denize girdi.