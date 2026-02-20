Haberler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Güncelleme:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemeleri için 'Sistem 3+' adında yeni bir performans değerlendirme modeli getirerek çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini de ekledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) sistemlerine, "Sistem 3+" adıyla yeni bir değerlendirme modeli ekledi.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre, yapı malzemesinin piyasaya arz edilmeden önce beyan edilmesi zorunlu performans kriterlerine, çevresel sürdürülebilirlik kriterleri de dahil edildi.

Düzenlemeyle, Gümrük Birliği uyum yükümlülükleri kapsamında, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan regülasyon değişikliğinin ulusal mevzuata yansıtılmasıyla yapı malzemelerinin çevresel sürdürülebilirlik performansının beyan edilmesi için yeni bir sistem tanımlandı.

Yeni sistem kapsamında, ilgili standartların revizyonu ve geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, yapı malzemelerinin performans beyanlarında çevresel sürdürülebilirlik bilgileri yer alacak.

Böylece sektörde faaliyet gösteren yükleniciler ve tasarımcılar, malzemelerin çevresel sürdürülebilirlik parametreleri konusunda bilgi sahibi olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

