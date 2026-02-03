Medvedev: Rusya ile ABD Arasındaki Yeni Start Antlaşması, Güven İnşasının Temelini Oluşturuyor

MOSKOVA, 3 Şubat (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya ile ABD arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (Yeni START) karşılıklı güvenin tesis edilmesi için bir temel oluşturduğunu söyledi.

Medvedev, Yeni START kapsamında belirlenen sınırlamaların bir yıl uzatılmasına yönelik önerilerin halen masada olduğunu belirterek, "ABD antlaşmanın süresini uzatmak isterse bu mümkün" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yeni START'ın 5 Şubat'ta sona erme olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medvedev, antlaşmanın sona ermesiyle hemen bir felaketin veya nükleer savaşın patlak vermeyeceğini, ancak bunun yine de "herkesin alarm durumuna geçmesine" yol açacağını belirtti.

Rusya ile ABD'nin 2010 yılında imzaladığı Yeni START Antlaşması, konuşlandırılan nükleer savaş başlıklarının ve taşıyıcı araçların sayısını sınırlamayı amaçlıyor. 10 yıl geçerlilik süresiyle 5 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren antlaşma, 5 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut stratejik dengeyi bozacak eylemlerden kaçınması koşuluyla, antlaşmanın sona ermesinden itibaren bir yıl boyunca antlaşmada belirlenen temel sınırlamalarına uymaya devam edeceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise ocak ayında yaptığı açıklamada, antlaşmanın sona ermesinden endişe duymadığını belirterek, iki tarafın yeni bir anlaşmaya varması temennisini dile getirmişti.