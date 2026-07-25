YENİ Parti'nin MYK'sı belli oldu

(ANKARA) - YENİ Parti Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Özel'in sunduğu MYK listesi PM tarafından onaylandı. Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

YENİ Parti'nin Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı. Toplantıda, Özgür Özel'in belirlediği MYK, PM tarafından onaylandı. Buna göre görev dağılımı şöyle:

"Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre"

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde MYK'da yer alan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu YENİ Parti'de de aynı görevlerini sürdürecek.

Kaynak: ANKA