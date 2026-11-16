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YENİ Parti kurultayında PM ve YDK seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

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YENİ Parti kurultayında PM ve YDK seçimi için oy verme işlemi tamamlandı
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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK üyelerinin seçimi için saat 14.00'te başlayan oy verme işlemi yaklaşık üç saatte tamamlandı. Oy sayımına geçilirken sonuçların açıklanması bekleniyor.

(ANKARA) - YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1. Olağan Kurultayı PM ve YDK üyelerinin seçimiyle devam ediyor. Saat 14.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, yaklaşık üç saatte tamamlandı. Oy sayımına geçildi. Sayımın ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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