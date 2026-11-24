YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, Hikmet Çetin için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Günaydın, mesajında Çetin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek ailesine ve partililere sabır diledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eskİ TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Genel Başkanımız sayın Hikmet Çetin'i, Hikmet ağbimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine rahmet, ailesi ve partililerimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Günaydın, "Genel Başkanımız sayın Hikmet Çetin'i, Hikmet ağbimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine rahmet, ailesi ve partililerimize sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.. Anıları bizimle yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.