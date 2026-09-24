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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle görüştü

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle görüştü
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmeye Alevi kurumlarının genel başkanları katıldı; Özel'e parti yöneticileri eşlik etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Grup Başkanvekili Murat Emir de eşlik etti.

Kaynak: AA
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