Özgür Özel'den Ahmet Davutoğlu'na Dayanışma Telefonu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak dayanışma dileklerini iletti. Davutoğlu'nun bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan önceki Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak dayanışma duygularını iletti.
Özel, Davutoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dayanışma duygularını ifade etti. Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu'nun bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: ANKA