Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Volkan Akgüngör 773 oyla yeniden seçildi

Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Volkan Akgüngör 773 oyla yeniden seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı için Atatürk Kültür Merkezi'nde ön seçim yapıldı. Volkan Akgüngör 773 oyla yeniden başkan seçilirken Emine Çiğdem Aydın 176 oy aldı; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan parti içi demokrasinin önemini vurguladı.
Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı için ön seçim gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ön seçimde, Volkan Akgüngör ile Emine Çiğdem Aydın'ın listeleri yarıştı.
Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, parti içi birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
Ön seçimin parti içi demokrasi açısından büyük önem taşıdığını belirten Gencan, sandık yarışının parti içi ayrışmaya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.
Gencan'ın ardından adaylar Akgüngör ile Aydın da birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi.
Konuşmaların ardından geçilen oy kullanma işleminde kullanılan oyların 773'ünü alan Volkan Akgüngör yeniden başkanlığa seçildi. Aydın ise 176 oy aldı.