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Azerbaycan'da yakalanan suç örgütü şüphelisi Türkiye'de

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Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü şüphelisi Ö.A.K., Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyeti ve Azerbaycan polisinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin iş yeri kurşunlama ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştığı belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü şüphelisi Ö.A.K. Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi işbirliğiyle ortak çalışma yürütüldü.

Yürütülen çalışmalarda, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K'nin izine ulaşıldı.

Hakkında "kasten adam öldürme", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma" gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ö.A.K, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA
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