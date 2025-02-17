Yeni Keşfedilen Böcek Türü: Eidoreus haizhuensis

GUANGZHOU, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki Guangdong Bilimler Akademisi'nde görevli Çinli araştırmacılar yeni bir böcek türü buldu. Akademiden pazar günü yapılan açıklamaya göre Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan bir sulak alanda keşfedilen böceğe Eidoreus haizhuensis adı verildi.