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Yeni Keşfedilen Böcek Türü: Eidoreus haizhuensis

Yeni Keşfedilen Böcek Türü: Eidoreus haizhuensis
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Çin'in Guangdong eyaletindeki bir sulak alanda araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni böcek türü Eidoreus haizhuensis olarak adlandırıldı.

GUANGZHOU, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki Guangdong Bilimler Akademisi'nde görevli Çinli araştırmacılar yeni bir böcek türü buldu. Akademiden pazar günü yapılan açıklamaya göre Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan bir sulak alanda keşfedilen böceğe Eidoreus haizhuensis adı verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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