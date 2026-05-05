Haberler

İsrail'in yeni Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm güçlerini doğuya sevk etmeye hazır olduklarını ileri sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tischler, İran konusunda yaşananları dikkatle izlediklerini ve gerektiğinde hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazır olduklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran'ın saldırılarına karşı güçlü bir yanıt vermeye hazır olduklarını belirtti.

İsrail'de görevi devralan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tischler, İran konusunda yaşananları yakından izlediklerini belirterek gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazır olduklarını iddia etti.

The Times of Israel'in haberine göre, Tischler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için düzenlenen devir teslim töreninde konuştu.

İsrail ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığını Tomer Bar'dan devralan ve 4 yıl görevde kalması beklenen Tischler, "İran'da olan biteni yakından izliyoruz ve gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan törende konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, İran'ın İsrail'i hedef alması durumunda "güçlü yanıt vermeye hazır" olduklarını söyledi.

Zamir, İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Akın akın o ilimize geldiler! Binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı

Otomobilde sır dolu ölüm! İntihar dendi, gerçek bambaşka çıktı