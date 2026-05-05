İsrail'in yeni Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm güçlerini doğuya sevk etmeye hazır olduklarını ileri sürdü

İsrail'de görevi devralan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tischler, İran konusunda yaşananları yakından izlediklerini belirterek gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazır olduklarını iddia etti.

The Times of Israel'in haberine göre, Tischler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için düzenlenen devir teslim töreninde konuştu.

İsrail ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığını Tomer Bar'dan devralan ve 4 yıl görevde kalması beklenen Tischler, "İran'da olan biteni yakından izliyoruz ve gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan törende konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, İran'ın İsrail'i hedef alması durumunda "güçlü yanıt vermeye hazır" olduklarını söyledi.

Zamir, İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.