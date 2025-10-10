Yeni Dizi 'Taşacak Bu Deniz' Ekranlara Merhaba Dedi

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisi ekran yolculuğuna başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde The Seed'de düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine, TRT yönetimi, dizi ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir aşk hikayesi içinde iki düşman aileyi anlatan dizi, her cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, diziye çok emek verdiklerini belirterek, "Canla başla çekim yapıyoruz. Trabzon'a da bayıldık. Bizlere çok güzel sahip çıkıyorlar. İzledikten sonra da dizinin çok büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum." dedi.

"Basit şakalar peşinde değiliz"

Ulaş Tuna Astepe de dizide sert mizaca sahip "Adil" karakterini canlandırdığını dile getirerek, hikayede Adil ve Esme'nin çocuk yaşta tanıştıklarını, aralarındaki aşkın ise yarım kaldığını ifade etti.

Rol arkadaşı Burak Yörük'ten çok şey öğrendiğini belirten Astepe, Yörük'ün Karadeniz'in asi ve dik başlı delikanlılarını çok iyi temsil ettiğini söyledi.

Astepe, Karadeniz şivesiyle rol yapmanın zor olduğunu ifade ederek, "Karadeniz ağzını dalga geçmeden yapmak çok zor. Buna gayret gösteriyoruz. Basit şakalar peşinde değiliz. Hikayeyi izleyince o lafların ne demek olduğu zamanla seyircide pekişecek." diye konuştu.

"Gerçekten çok güzel bir proje"

"Eleni" karakterini canlandıran Ava Yaman, Eleni'nin iki aile arasında kalmış, masum, kurtarıcı bir kız olduğunu belirterek, "Eleni'nin bana hissettirdiği şey, iman, umut ve aile. Gerçekten çok güzel bir proje. Herkes çok emek veriyor. Umarım emeklerinin karşılığını alır." ifadesini kullandı.

Oyuncu Burak Yörük ise Trabzon'un muazzam bir doğası olduğunu vurgulayarak, "Orada geçirdiğimiz vakit çok keyifli. İstanbul'a gelmek bile istemiyoruz açıkçası. Repo günlerimizi bile orada değerlendiriyoruz. Çok güzel bir ortam. Hikaye çok iyi. Yapım, ekip, tek tek herkes çok iyi. Karakterim Oruç ise tam bir Karadenizli, delikanlı, inançlı, güzel kalpli ve duygusal bir çocuk." değerlendirmesinde bulundu.

Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, proje tasarımına ve senaryoya Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem imza attı.

"Taşacak Bu Deniz"in oyuncu kadrosunda ayrıca Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü yer alıyor.