Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor - Haberler

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Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindistan'nın Yeni Delhi kentinde, ikinci el elektrik motorları ve pompaların satıldığı sanayi bölgesinde çalışan Müslümanlar dükkanlarının önüne serdikleri sofralarda iftarlarını açıyor.

Hindistan'nın Yeni Delhi kentinde, ikinci el elektrik motorları ve pompaların satıldığı sanayi bölgesinde çalışan Müslümanlar dükkanlarının önüne serdikleri sofralarda iftarlarını açıyor.

Tarihi Jama Mescidinin önündeki dükkanlarda çalışan, çoğunlukla yedek parça ticareti yapan Müslüman tüccarlar, bölünmelerin her geçen gün derinleştiği bir ülkede iftar kutlamalarının kendileri için umudun sembolü olduğunu ifade ediyor.

Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi, Müslüman, India, Güncel, Haberler

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