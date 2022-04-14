Yeni Delhi'nin Müslüman tüccarları iftar sofralarını umudun sembolü olarak görüyor

Hindistan'nın Yeni Delhi kentinde, ikinci el elektrik motorları ve pompaların satıldığı sanayi bölgesinde çalışan Müslümanlar dükkanlarının önüne serdikleri sofralarda iftarlarını açıyor.

Tarihi Jama Mescidinin önündeki dükkanlarda çalışan, çoğunlukla yedek parça ticareti yapan Müslüman tüccarlar, bölünmelerin her geçen gün derinleştiği bir ülkede iftar kutlamalarının kendileri için umudun sembolü olduğunu ifade ediyor.