YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
 - Güncelleme:

Hindistan'da Prayagraj'daki yerel Müslüman liderin evinin Hint devlet yetkilileri tarafından yıkılması, bir grup Müslüman tarafından başkent Yeni Delhi'de protesto edildi.

Hindistan'da Prayagraj'daki yerel Müslüman liderin evinin Hint devlet yetkilileri tarafından yıkılması, bir grup Müslüman tarafından başkent Yeni Delhi'de protesto edildi.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan genelinde protestolar düzenlenmiş ve çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title