YENİ DELHİ - Hindistan'da bağımsızlık kutlamalarında uçurtmalar nedeniyle yaralanan kuşlar tedavi edildi Güncel Haberler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında uçurulan uçurtmaların iplerine takılarak yaralanan kuşlar, hayvan barınağında tedavi edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında uçurulan uçurtmaların iplerine takılarak yaralanan kuşlar, hayvan barınağında tedavi edildi. Güncel AA / Amarjeet Kumar Singh Yeni Delhi India Güncel Haberler

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