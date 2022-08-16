YENİ DELHİ - Hindistan'da bağımsızlık kutlamalarında uçurtmalar nedeniyle yaralanan kuşlar tedavi edildi
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında uçurulan uçurtmaların iplerine takılarak yaralanan kuşlar, hayvan barınağında tedavi edildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında uçurulan uçurtmaların iplerine takılarak yaralanan kuşlar, hayvan barınağında tedavi edildi.
AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel