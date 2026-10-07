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Yeni Delhi'de seçmen listesi eylemlerinde muhalefet liderleri yine gözaltına alındı

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Seçmen listelerinin güncellenmesine tepki olarak Yeni Delhi'de düzenlenen protestolarda muhalefet liderleri ikinci gün de gözaltına alındı. Polis, Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle yapılan yürüyüşe izin alınmadığı gerekçesiyle müdahale etti.

Hindistan'da seçmen listelerinin güncellenmesinin ardından Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle düzenlenen protestolarda muhalefet liderleri art arda ikinci gün gözaltına alındı.

NDTV kanalının haberine göre Seçim Komisyonu Başkanı Kumar'ın istifası talebiyle düzenlenen protestolar, başkent Yeni Delhi'de devam ediyor.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) bloğundan Rahul Gandhi ve Priyanka Gandhi'nin de aralarında bulunduğu bazı parti liderleri, Seçim Komisyonu ofisi yakınlarında yürüdükleri sırada polis tarafından durduruldu.

Kentin ilgili bölgesinde protesto düzenlenmesi için 10 gün önceden izin alınması gerektiğini ve bu izin için başvurulmadığını ifade eden polis, durdurdukları parti liderlerini ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Rahul Gandhi ve Priyanka Gandhi dün düzenlenen gösteriler sırasında da kısa süreliğine gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulanıyor

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Komisyonuna göre, revizyon mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Kumar'ın başında bulunduğu Seçim Komisyonunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor.

Kaynak: AA
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