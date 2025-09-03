Yeni Delhi'de Sahipsiz Köpekler Üzerine Yüksek Mahkeme Tartışmaları

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Yüksek Mahkeme'nin kısırlaştırma ve aşılamadan geçirilen sahipsiz köpeklerin yeniden serbest bırakılması kararı, hayvanseverler ile kent sakinlerini karşı karşıya getirdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin sahipsiz köpeklerin toplatılması ve barınaklara alınmasıyla ilgili 11 Ağustos'ta verdiği kararı revize ederek, kısırlaştırma ve aşılamadan geçirilen köpeklerin yeniden serbest bırakılmasına karar vermesi tartışmaları alevlendirdi.

Kararda, kuduz virüsü taşıyan ya da saldırgan davranışlar sergileyen köpeklerin kapsam dışında tutulacağı, sahipsiz köpeklerin kamuya açık alanlarda beslenmesinin yasaklanması ve köpekler için özel beslenme alanları oluşturulmasına yer verildi.

Başkentin bazı sakinleri, Yüksek Mahkeme'nin sahipsiz köpeklerle ilgili kararlarını "yanlış yorumlayarak" köpek beslemenin tamamen yasak olduğunu düşünürken, bu durum ise sokak hayvanlarıyla ilgilenen kişilerin komşuları tarafından sözlü ve fiziki saldırılara uğramasına yol açtı.

Hayvan hakları savunucuları ise köpeklerle ilgilenenlerin aslında çözümün bir parçası olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 2 yıldır apartman dairesinde sokak köpeklerini besleyen Megha Malhotra, son haftalarda başkentteki komşularının tepkilerinin arttığını söyledi.

Malhotra, sahipsiz köpeklerle ilgilenmekten ve beslemekten keyif aldığını ancak son zamanlarda kendisine karşı daha sert çıkışlar ve köpeklerle ilgilenmesine son vermesini isteyenler olduğunu ifade etti.

Köpeklere dair tartışmanın sadece rakamlarla sınırlı olmadığını kaydeden Malhotra, "Hayvanlara sopa ve kafes değil, sevgi lazım. Ancak besleyenler de sorumlu davranmalı. Yemek güvenli köşelere bırakılmalı, apartman girişlerine değil." diye konuştu.

Yeni Delhi sakinlerinden hayvan hakları aktivisti Ambika Shukla ise "Besleyenler, kısırlaştırma ve aşılama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Onlar olmadan bu çalışmalar verimli ilerlemiyor." dedi.

Belediye yetkilileri de mahkeme kararına uygun şekilde yeni besleme alanlarını belirlemek üzere çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Uzmanlar, sahipsiz köpekler sorununda uzun vadeli çözümün kısırlaştırma ve aşılama olduğunu ancak etkili sonuç için bir bölgedeki köpeklerin en az yüzde 70'inin kısırlaştırılması gerektiğini belirtiyor.

Yaklaşık 1 milyon sahipsiz köpeğin bulunduğu tahmin edilen Delhi'de, 2024 yılında yalnızca başkentte 25 binden fazla, ülke genelinde ise 3,7 milyon köpek saldırısı vakası kayda geçti.