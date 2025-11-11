Haberler

Yeni Delhi'de Patlama: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Güncelleme:
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

YENİ DELHİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de pazartesi akşamı meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Aaj Tak televizyon kanalının haberine göre, patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın, Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında park halindeki bir aracın içinde gerçekleştiği belirtildi. Patlamanın nedeni ise hala araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
