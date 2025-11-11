Yeni Delhi'de Patlama: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

YENİ DELHİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de pazartesi akşamı meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Aaj Tak televizyon kanalının haberine göre, patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın, Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında park halindeki bir aracın içinde gerçekleştiği belirtildi. Patlamanın nedeni ise hala araştırılıyor.