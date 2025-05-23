Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, birçok ilde il müdürleri görevden alındı ve yeni isimler atandı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.

(ANKARA) -Bazı resmi kurum ve kuruluşlara yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlarla birçok ildeki il müdürleri görevden alındı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Doç. Dr. Zeki Eraslan atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Doç. Dr. Zeki Eraslan atandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bazı il müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. 10'dan fazla ilde milli eğitim müdürleri görevden alınıp, yeni isimler atandı.

Buna göre;Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz atandı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Cavunt atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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