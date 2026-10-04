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Yemen ordusu, Sana ve Saada'da Husi hedeflerine ağır darbe vurduğunu açıkladı

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Yemen ordusu, başkent Sana ve Saada'da Husilere ait kritik hedeflere ağır darbe indirdiğini bildirdi. Ordu Sözcüsü, Husi milislerinin askeri kapasitesinin ateş hattından uzakta güvende olmayacağını ve imha edileceğini belirtti.

Yemen ordusu, başkent Sana ve Saada vilayetinde Husilere ait kritik hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yapılan açıklamada, Ordu Sözcüsünün değerlendirmelerine yer verildi.

Sözcü, Yemen ordusunun Sana ve Saada'da Husi milislerinin hayati önem taşıyan hedeflerine ağır darbeler indirdiğini belirtti.

Husilerin askeri kapasitesine dikkati çeken Ordu Sözcüsü, "Husi milislerinin imkan ve kabiliyetleri silahlı kuvvetlerimizin ateş hattından uzakta güvende olmayacak, bunları imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yemen, Husiler'in Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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