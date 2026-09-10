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Yemen ordusu, Muha ve çevresinde Husilerin hareketlerine karşı operasyon başlatacağını duyurdu

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Yemen ordusu, ülkenin batı sahilindeki Muha kenti ve çevresi ile Taiz'e uzanan yolu kapsayan belirli bir bölgede Husilerin askeri hareketlerini hedef almak üzere çeşitli silahlarla operasyon başlatacağını açıkladı.

Yemen ordusu, ülkenin batı sahilindeki Muha kenti ve çevresi ile Taiz'e uzanan yolu kapsayan belirli bir bölgede Husilerin askeri hareketlerini hedef almak üzere çeşitli silahlarla operasyon başlatacağını açıkladı.

Yemen ordusunun askeri sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Husilere ait "her türlü askeri hareketliliği etkisiz hale getirmek" amacıyla belirlenen bölgede farklı silah ve ateş gücünün kullanılacağı belirtildi.

Operasyon bölgesinin Muha kenti ve çevresi ile Muha'yı Taiz iline bağlayan yolu kapsadığı kaydedilen açıklamada, ordunun hangi silahları kullanacağı ve operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca sivillere, "ikinci bir duyuruya kadar" Taiz-Muha yolunu kullanmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Husiler, Yemen ordusunun açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen hükümet güçleri, Husilerin ülkenin batısındaki çeşitli cephelerde gerçekleştirdiği ilerlemelerin ardından, Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Muha kentinin güneyinde bir komuta merkezi oluşturduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da Husilerin Hudeyde ilinin güneyindeki Hays ve El-Huha ilçelerini kontrol altına almasının ardından çekildiği öne sürülen silahlı grup mensuplarına ait görüntüler paylaşmıştı.

Yemen'deki özel medya kuruluşlarından El-Masdar Online da Husilerin Hays ve El-Huha'yı ele geçirmesinin ardından Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Muha Limanı'na ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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