Yemen ordusu: Husiler Muha ve Babülmendeb'e füze fırlattı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Muha kenti ve Babulmendeb istikametine doğru iki balistik füze fırlattığının tespit edildiğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Tugayı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Keşif ekiplerinin Husilerin Muha kenti ve Babulmendeb yönüne doğru "iki hipersonik balistik füze" fırlattığını tespit ettiği aktarılan açıklamada, füzelerin Taiz kentinin doğusunda yer alan ve Husilerin kontrolündeki Uman Dağı'ndaki eski 170. Hava Savunma Tugayı karargahından ateşlendiği kaydedildi.

Husilerden ise Yemen ordusunun iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA