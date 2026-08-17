Yemen Ordusu Cevf'te Husileri Vurdu
Yemen ordusu, Cevf ilindeki cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla hedef aldı. Ayrıca Marib'te bir insansız hava aracı Husilere ait askeri aracı vurdu; saldırıların sonuçları açıklanmadı.
Yemen ordusu, Cevf ilindeki çeşitli cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla hedef aldığını duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, 6. Askeri Bölge Komutanlığına bağlı birliklerin Cevf ilindeki çeşitli cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla vurduğu belirtildi.
Öte yandan, orduya ait silahlı insansız hava aracı, Marib kentinin güneyindeki Ayrif Cephesi'nde Husilere ait askeri aracı vurdu.
Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA