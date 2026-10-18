Yemen hükümet güçleri Taiz'de bölgeyi geri aldı, Marib'de Husi mevzilerini vurdu

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Yemen'de hükümet güçleri, Taiz vilayetinin güneyindeki bir bölgeyi geri alırken Marib ile Cevf'teki Husi mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Hükümete destek veren Halk Direniş Güçleri Yüksek Konseyi, Taiz'in güneyindeki El-Mesrah bölgesindeki Sanamat bölgesinin geri alındığını duyurdu.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Feyyaz en-Numan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Husilerin bölgeden çekilirken geride bıraktığı mühimmatı da ele geçirdiğini ifade etti.

Taiz Askeri Komutanlığı, dün vilayette yaşanan çatışmalarda 100 Husinin öldüğünü 190'ının da yaralandığını, şehrin batısındaki eski havaalanı ve Medarat cephelerine yönelik büyük ölçekli bir Husi saldırısının püskürtüldüğünü, güneyde El-Akrud, El-Mesrah ve Eş-Şakab cephelerinde çatışmalar yaşandığını ve kuzeyde de ara sıra çatışmaların meydana geldiğini belirtti.

Cevf ve Marib'de çatışma

Hükümete bağlı SABA televizyonuna göre, Yedinci Askeri Bölge'ye ait İHA'lar, Marib'in batısında Husilere ait bir silah deposunu hedef aldı.

Cevf'te ise Altıncı Askeri Bölgeye ait İHA'ların Husilere ait kışlaları hedef alma anına ilişkin görüntüler Yemen Televizyonu'nda yayınlandı.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, son 48 saat içinde Husilerin düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 4'ü kadın 29 sivilin öldüğü ve 36'sının yaralandığının belgelendiğini açıkladı.

Söz konusu Ağ, Taiz, Aden, Sana, Hudeyde, Cevf, Lahic, Dali, Ibb ve Amran'da 170 ihlal gözlemlendiğini, ihlaller arasında 432 roket atılması, 16 kişinin kaçırılması, 61 eve baskın yapılması ve 23 ev, iki sağlık tesisi, iki cami, Aden Havaalanı ve Maaşik Başkanlık Sarayı'nın hedef alınmasının yer aldığını aktardı.

Yemen hükümeti uluslararası arenada harekete geçti

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na Husilerin sivillere ve hükümet tesislerine yönelik saldırılarının kınanmasını talep eden iki mektup gönderdi.

Bakanlık, 15 Ekim'de geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'na düzenlenen füze ve İHA saldırısında 5 güvenlik personelinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Aden Havaalanı, yerleşim bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırılara dikkat çeken Bakanlık, Husilere silah, füze ve İHA temin edilmemesini talep etti.

Husilerin iddiaları

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Hacce kentinde Suudi Arabistan'a ait bir silahlı keşif uçağının düşürüldüğünü ve bunun düşürülen dördüncü İHA olduğunu iddia etti.

Husilere ait SABA haber ajansı ise Suudi Arabistan'ın, Sada'nın Sahar ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığını iddia etti.

Suudi Arabistan'ın Hudeyde'nin El-Huha ilçesine ise 2 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü ancak kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürdü.

Göçler

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen haziran ayından bu yana 121 bin 530'u Taiz'de olmak üzere 233 bin 77 kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise Taiz'de eylül başından bu yana 30 çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de malzeme tedarikinde yaşanan zorluk nedeniyle kentteki hastanelerde ilaç, oksijen, yakıt ve cerrahi malzeme sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA