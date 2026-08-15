Haberler

El-Muha Limanı'na Husi Saldırısı: 7 Ölü, 16 Milyon Dolar Hasar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yemen'in El-Muha Limanı Müdürü Abdülmelik eş-Şerabi: "Denizcilik ve ticari faaliyetlerin durması yaklaşık 1300 işçinin gelir kaynaklarını kaybetmesine yol açtı"

Yemen'in El-Muha Limanı Müdürü Abdülmelik eş-Şerabi, Husilerin son günlerde El-Muha Limanı'na yönelik saldırıları sonucu limandaki denizcilik ve ticari faaliyetlerin durduğunu; hasarın yaklaşık 16 milyon dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Şerabi, El-Muha kentinde düzenlediği basın toplantısında, limana yönelik bombardımanda 4 güvenlik görevlisi ve 3 liman çalışanı olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini; limanın tesisleri ile ekipmanlarında büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Limanın 25'ten fazla füzeyle hedef alındığını belirten Şerabi, doğrudan hasarın yaklaşık 16 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Şerabi, ayrıca limanın genişletilmesi projesinde kullanılan 6 ahşap gemi ile bir ekskavatörün de zarar gördüğünü kaydetti.

"Denizcilik ve ticari faaliyetlerin durması yaklaşık 1300 işçinin gelir kaynaklarını kaybetmesine yol açtı." diyen Şerabi, bunun yerel medya kuruluşlarınca yayımlanan verilerle de örtüştüğünü söyledi.

Şerabi ayrıca saldırıların, limanda maliyeti 130 milyon doları aşan rehabilitasyon, geliştirme ve işletmeye yönelik bir projenin yürütüldüğü döneme denk geldiğini aktardı.

El-Muha Limanı, Kızıldeniz'e açılan önemli limanlardan biri olarak öne çıkıyor ve Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Husiler, geçen hafta birçok kez El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve İHA'larla hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı