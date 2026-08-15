El-Muha Limanı'na Husi Saldırısı: 7 Ölü, 16 Milyon Dolar Hasar

Yemen'in El-Muha Limanı Müdürü Abdülmelik eş-Şerabi, Husilerin son günlerde El-Muha Limanı'na yönelik saldırıları sonucu limandaki denizcilik ve ticari faaliyetlerin durduğunu; hasarın yaklaşık 16 milyon dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Şerabi, El-Muha kentinde düzenlediği basın toplantısında, limana yönelik bombardımanda 4 güvenlik görevlisi ve 3 liman çalışanı olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini; limanın tesisleri ile ekipmanlarında büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Limanın 25'ten fazla füzeyle hedef alındığını belirten Şerabi, doğrudan hasarın yaklaşık 16 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Şerabi, ayrıca limanın genişletilmesi projesinde kullanılan 6 ahşap gemi ile bir ekskavatörün de zarar gördüğünü kaydetti.

"Denizcilik ve ticari faaliyetlerin durması yaklaşık 1300 işçinin gelir kaynaklarını kaybetmesine yol açtı." diyen Şerabi, bunun yerel medya kuruluşlarınca yayımlanan verilerle de örtüştüğünü söyledi.

Şerabi ayrıca saldırıların, limanda maliyeti 130 milyon doları aşan rehabilitasyon, geliştirme ve işletmeye yönelik bir projenin yürütüldüğü döneme denk geldiğini aktardı.

El-Muha Limanı, Kızıldeniz'e açılan önemli limanlardan biri olarak öne çıkıyor ve Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Husiler, geçen hafta birçok kez El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve İHA'larla hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA