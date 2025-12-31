Haberler

Yemen'deki ayrılıkçı GGK, Hadramevt kentindeki güçlerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Hadramevt vilayetinde güçlerinin geri çekildiğine dair iddiaları yalanladı. GGK'ye bağlı sözcü, güçlerin bölgede varlığını sürdüreceğini ve düşmanca eylemlere karşı hazır olduklarını açıkladı. Yemen'deki askeri durum gerginliğini koruyor.

Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin doğusunda yer alan Hadramevt vilayetindeki güçlerinin geri çekildiğine dair iddiaları yalanladı.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Hadramevt vilayetinde konuşlu GGK'ye bağlı güçlerden bazılarının geri çekildiğine dair haberlere işaret eden Nakib, geri çekilmenin söz konusu olmadığını ve ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

GGK'ye bağlı güçlerin Hadramevt Vadisi ve çölü boyunca konuşlandığı yerlerdeki varlığını sürdürdüğünü aktaran Nakib, düşmanca eylemlere karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Yemen ve Arap medyasında, ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçlerin Hadramevt vilayetindeki bazı noktalardan çekildiği yönünde haberler yer almıştı.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Yemen hükümeti dün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da dün sabah, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
