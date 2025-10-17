Haberler

Yemen'de yüzbinler, Sinvar'ın ölümünün birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in başkenti Sana'da yüzbinlerce kişi, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ölümünün 1'inci yılında Filistin meselesine destek için sokağa indi.

Yemen'in başkenti Sana'da yüzbinlerce kişi, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ölümünün 1'inci yılında Filistin meselesine destek için sokağa indi.

Başkent Sana'nın Sebin Meydanı'nda "2 yıl fedakarlık ve şehitlerin kanına vefa" temasıyla gösteri düzenlendi.

Filistin ve Yemen bayrakları ile Sinvar'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca "Gamari (Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari) ve Sinvar, Tufan'ın hür komutanları", "Sinvar'ın yıl dönümünde Kassam Tugaylarına selam olsun" sloganlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün yaptıkları açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gamari'nin, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Gamari'nin yaralanarak ölümüne sebep olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetmişti.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Kadınlar dikkat! Saçını kuaförde yıkattı, hayatının hatasını yaptı
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.