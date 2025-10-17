Yemen'de yüzbinler, Sinvar'ın ölümünün birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Yemen'in başkenti Sana'da yüzbinlerce kişi, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ölümünün 1'inci yılında Filistin meselesine destek için sokağa indi.

Başkent Sana'nın Sebin Meydanı'nda "2 yıl fedakarlık ve şehitlerin kanına vefa" temasıyla gösteri düzenlendi.

Filistin ve Yemen bayrakları ile Sinvar'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca "Gamari (Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari) ve Sinvar, Tufan'ın hür komutanları", "Sinvar'ın yıl dönümünde Kassam Tugaylarına selam olsun" sloganlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün yaptıkları açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gamari'nin, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Gamari'nin yaralanarak ölümüne sebep olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetmişti.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.