Haberler

Yemen'in Şebva vilayetinde İHA ile yapılan saldırıda 2 asker öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in Şebva vilayetinde Husilere ait olduğu iddia edilen bir İHA ile düzenlenen saldırıda 2 asker öldü, 2 asker ise yaralandı. Saldırı sonrası Yemen hükümeti ve Husiler arasında gerginlik devam ediyor.

Yemen'in güneyindeki Şebva vilayetinde, Husilere (Ensarullah Hareketi) ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen devlet televizyonunun haberinde, "Şebva vilayetindeki Maraha el-Ulya cephesinde, Husilerin İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 6. Yıldırım Tugayı'ndan 2 asker öldü." ifadesi kullanıldı.

Haberde, saldırıda 2 askerin yaralandığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Ensarullah Hareketi'nden henüz açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları İHA'nın Suudi Arabistan'a ait olduğunu ve yanlış hedefi vurduğunu öne sürdü.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Ensarullah Hareketi arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor.

Yemen hükümeti ile Ensarullah Hareketi, 23 Aralık'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen görüşmelerin ardından binlerce mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Üsküdar'da akılalmaz kaza: Ekskavatör ortalığı savaş alanına çevirdi

Üsküdar'da akıl almaz kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor

Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı