Yemen'de Husiler Hudeyde'ye Saldırdı: 6 Ölü

Yemen'in Hudeyde vilayetinde Husilerin düzenlediği saldırıda, Yemen hükümetine bağlı 6 asker yaşamını yitirirken, yaklaşık 10 asker yaralandı. Saldırıda çok sayıda Husi de etkisiz hale getirildi.

SANA, 23 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine düzenlediği saldırıda Yemen hükümetine bağlı 6 asker hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin pazar sabahı Xinhua'ya yaptıkları açıklamada Husilerin cumartesi günü geç saatlerde Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetine bağlı stratejik öneme sahip Hays bölgesindeki askeri mevzilere geniş çaplı bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre saatler süren çatışmalarda yaklaşık 10 asker de yaralandı. Onlarca Husi üyesinin de öldürüldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Husiler konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
