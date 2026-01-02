Yemen hükümet güçlerinden BAE destekli GGK'ye Hadramevt'i teslim etme çağrısı

Yemen'de meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinin Komutanı Beşir es-Subeyhi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK), Hadramevt vilayetindeki kontrolü hükümet güçlerine devretme ve daha fazla kan dökülmesini önleme çağrısında bulundu.

"Vatan Kalkanı" güçlerinin resmi internet sitesinde yayımlanan video kaydında konuşan Subeyhi, GGK güçlerinin geri çekilmeleri halinde herhangi bir zarar görmeyeceklerine dair güvence verdi.

Subeyhi, "GGK'nin liderlerine ve üyelerine kamu yararını önceliklendirmeleri, Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden ve askeri alanlardan geri çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"Vatan Kalkanı güçleri sizindir, sizden ve sizin içindir." diyen Subeyhi, "Kamu yararını öncelemek, bu güçlerin kontrolünü devretmek ve hem sizin hem de onların kanını korumakta ne sakınca var?" ifadelerini kullandı.

GGK'nin geri çekilmeyi reddetmesine şaşırdığını dile getiren Subeyhi, çağrılarının amacının "daha fazla kaybın önüne geçmek ve güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesinin önünü açmak" olduğunu vurguladı.

Subeyhi, GGK güçlerinin geri çekilmesi durumunda güvenliklerinin sağlanacağını, yerlerine konuşlandırılacak güçlerin ise aynı bölgelerden seçileceğini kaydetti.