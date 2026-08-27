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Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlendi

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Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında füze ve deniz saldırılarıyla çatışmalar yoğunlaştı. Kızıldeniz'de 5 Husi botu geri püskürtüldü, 1 İHA düşürüldü ve İHA üretim ekipmanı taşıyan gemi ele geçirildi. Taiz ve Hudeyde'de füze saldırıları yaşandı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında füze ve deniz saldırılarının da yaşandığı çatışmaların son saatlerde yeniden şiddetlendiği bildirildi.

Ülkede temmuz ayının başından bu yana taraflar arasında Taiz, Hudeyde ve Marib başta olmak üzere çeşitli cephelerde karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Yemen'deki hükümet güçlerine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde bir köyü balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Ulusal Direniş Güçleri'ne bağlı 2 Aralık Ajansı'nın haberinde, Husilerin Hudeyde'nin El-Huha ilçesinin kuzeyinde bulunan bir köyü balistik füze ile hedef aldığı belirtildi.

Kızıldeniz'de Husilere ait 5 bot geri çekilmek zorunda bırakıldı, 1 İHA düşürüldü

Ulusal Direniş Güçleri, deniz kuvvetlerinin dün akşam Husilerin düzenlemeye çalıştığı saldırıyı engellediğini açıkladı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de uluslararası deniz trafiğinin sürdüğü bölgelere yaklaşmaya çalışan Husilere ait 5 botun tespit edildiği ve deniz devriyelerinin botlarla çatışmaya girdiği aktarıldı.

Botların kuzeye, Hudeyde kenti kıyılarına doğru kaçmak zorunda bırakıldığı, ayrıca botlara önceden keşif yaptığı belirtilen Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü kaydedildi.

Husilere gönderilen İHA üretim ekipmanı taşıyan gemi ele geçirildi

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, deniz kuvvetlerinin dün akşam Kızıldeniz'de insansız hava araçlarının üretiminde kullanılan ekipman taşıyan küçük bir gemiyi ele geçirdiği belirtildi.

Haberde, söz konusu yükün İran Devrim Muhafızları tarafından Husilere götürüldüğü iddia edildi.

Olayla ilgili Husiler veya İran tarafından henüz açıklama yapılmadı.

SABA'nın haberinde, Husilerin, gece Taiz ilinin batısındaki El-Muha Limanı'nı 3 balistik füzeyle hedef aldığı, dördüncü balistik füzenin ise El-Huha kentine düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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