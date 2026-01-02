Haberler

Yemen devlet televizyonu, Güney Geçiş Konseyi güçlerinin iki askeri noktadan çekildiğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi unsurları Hadramevt'teki iki askeri noktadan geri çekildi. Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin 37. Tugayı, GGK'den kontrolü geri alarak önemli bir askeri üs haline geldi.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurlarının Hadramevt'teki iki askeri noktadan çekildiği bildirildi.

Yemen devlet televizyonunda yer alan haberde, GGK unsurlarının Hadramevt vilayetinin Rahiye bölgesindeki El-Safık askeri kontrol noktasından çekildiği belirtildi.

GGK'nin geri çekilmesinin, meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin 37. Tugay karargahını GGK'den geri alması ve burada kontrolü sağlamasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen 37. Tugay, Hadramevt bölgesindeki en önemli askeri üslerden biri olarak biliniyor.

Diğer yandan Yemen devlet televizyonunda yer alan bir diğer haberde de, GGK unsurlarının Hadramevt'teki Seyun şehrinde bulunan Birinci Askeri Bölge karargahından çekildiği aktarıldı.

GGK'den gelişmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

Hadramevt'teki en önemli askeri karargahlardan biri olan Birinci Askeri Bölge, yaklaşık bir ay önce GGK'nin eline geçmişti.

Yemen Başkanlık Konseyi tarafından "Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı" olarak görevlendirilen Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, Hadramevt Vadisi'nin El-Haşa bölgesinde bulunan 37. Tugay karargahını GGK'den geri aldıklarını ve burada kontrolü sağladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe

Onlarca kişinin can verdiği bar yangınında korkunç şüphe
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden

Görüşmeler başlıyor! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden