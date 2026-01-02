Yemen devlet televizyonu, Güney Geçiş Konseyi güçlerinin iki askeri noktadan çekildiğini duyurdu

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurlarının Hadramevt'teki iki askeri noktadan çekildiği bildirildi.

Yemen devlet televizyonunda yer alan haberde, GGK unsurlarının Hadramevt vilayetinin Rahiye bölgesindeki El-Safık askeri kontrol noktasından çekildiği belirtildi.

GGK'nin geri çekilmesinin, meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin 37. Tugay karargahını GGK'den geri alması ve burada kontrolü sağlamasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen 37. Tugay, Hadramevt bölgesindeki en önemli askeri üslerden biri olarak biliniyor.

Diğer yandan Yemen devlet televizyonunda yer alan bir diğer haberde de, GGK unsurlarının Hadramevt'teki Seyun şehrinde bulunan Birinci Askeri Bölge karargahından çekildiği aktarıldı.

GGK'den gelişmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

Hadramevt'teki en önemli askeri karargahlardan biri olan Birinci Askeri Bölge, yaklaşık bir ay önce GGK'nin eline geçmişti.

Yemen Başkanlık Konseyi tarafından "Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı" olarak görevlendirilen Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, Hadramevt Vadisi'nin El-Haşa bölgesinde bulunan 37. Tugay karargahını GGK'den geri aldıklarını ve burada kontrolü sağladıklarını belirtmişti.