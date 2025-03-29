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Yemen'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi

Yemen'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi
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Yemen'in başkenti Sana'da on binlerce kişi, 'Dünya Kudüs Günü' dolayısıyla düzenlenen eylemde İsrail'in Gazze'ye ve ABD'nin Yemen'e saldırılarını protesto etti.

Yemen'in başkenti Sana'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla düzenlenen eylemde İsrail'in Gazze'ye ve ABD'nin Yemen'e saldırıları protesto edildi.

Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sebin Meydanı'nda "28 Mart Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla on binlerce kişi toplandı.

"İSRAİL KANSER ABD BÜYÜK ŞEYTAN"

Göstericiler "Ramazanın son cuma günü Kudüs Günü", "Kur'an ve bayraklarla İslam'ın kutsal şehrini kurtaracağız", "İsrail kanser, ABD büyük şeytan" sloganları attı.

Gösteride yapılan açıklamada, Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in Gazze'de ABD'nin de Yemen'de saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

"YEMENLİLER SALDIRILARA KARŞI KOYMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Yemenliler, Siyonistlerin (İsrail) ve ABD'nin Gazze ve Yemen'e yönelik saldırılarına karşı koymaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, ülkenin birçok bölgesinde "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla gösteriler düzenlendiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

gönlü büyük yemen. delikanlı adamların ülkesi. kafirlerin heö fiili hem sözle saldırdığı ülke yemen.

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