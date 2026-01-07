Yemen'de Başkanlık Konseyine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Aden'e ilerliyor

Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı silahlı güçlerin ülkenin güneyindeki Aden kentine doğru ilerlediği bildirildi.

Ülkede 2014'te başlayan iç savaşla Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından geçici başkent olarak ilan edilen Aden, bir süredir güneyde ayrılıkçı talepleriyle bilinen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalı, Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e yöneldiğini duyurdu.

Askeri hareketlilik, Başkanlık Konseyi Güçlerinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle ülkenin doğusundaki Mehra ve Hadramevt vilayetlerinde kontrolü yeniden sağlamasının ardından gerçekleşiyor.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'ye bağlı güçlere yönelik ed-Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını duyurmuştu.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtmişti.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil, adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından GGK, Zübeydi'nin Aden'de görevine devam ettiğini iddia etmişti.