Yemen'deki siyasi bloktan Aden'de yaşanan gerilimin siyasi çözüm umutlarını zayıflatabileceği uyarısı

Yemen'de Ulusal Siyasi Partiler ve Bileşenler Bloku, geçici başkent Aden'de yaşanan gerginliğin ülkedeki krizin siyasi yöntemlerle çözümünü sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Blok, Aden'de dün silahlı grupların "Meaşık Başkanlık Sarayı"na baskın girişiminde bulunması ve olaylarda yaralananların olmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 19-20 Şubat'ta Aden'de yaşanan olaylardan duyulan üzüntü dile getirilerek geçici başkentte hukuka aykırı şekilde gerçekleşecek her türlü tırmanışın, ülkedeki krizin siyasi yollarla çözüm sürecine zarar vereceği vurgulandı.

Olaylarda yaralananlar olduğu, çevredeki sivil tesislerde ve özellikle çocuklar arasında korku ve panik oluştuğu aktarıldı.

Barışçıl ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu aktarılan açıklamada, yasa dışı yollarla yapılacak her türlü tırmanışın Aden'e ve kent halkının taleplerine hizmet etmeyeceği aksine siyasi çözüm sürecine zarar vereceği ifade edildi.

Aden'de son dönemde kamu hizmetlerinde kaydedilen somut iyileşmelere dikkat çekilerek bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, devlet kurumlarına yönelik "düşmanca eylemlerin" arkasında bulunduğu ve elde edilen kazanımları sabote etmeye çalıştığı belirtilen ve isim verilmeyen taraflar kınanarak, bu tür girişimlerin Aden'i yeniden kaos ortamına sürükleme riski taşıdığı kaydedildi.

Başta güney meselesi olmak üzere çözüm bekleyen konuların tek güvenli yolunun kapsamlı bir "güney- güney diyaloğu" olduğu, bunun da kaos ve gayrimeşru baskı araçlarından uzak şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.