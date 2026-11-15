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Yemen'de 600 alıkonulan kişi Husilerin tek taraflı af girişimiyle serbest bırakıldı

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Yemen'deki Husiler, çatışmalarla bağlantılı 600 alıkonulanın tek taraflı afla serbest bırakıldığını duyurdu. ICRC, Sana'daki işlem öncesi her bireyle görüşüp lojistik destek sağladığını ve sağlık kontrolü yaptığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Yemen'deki Husiler, çatışmalarla bağlantılı olarak alıkonulan 600 kişinin tek taraflı bir af girişimiyle serbest bırakıldığını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da gerçekleştirilen serbest bırakma işleminden önce Komite temsilcilerinin alıkonulan her bir bireyle özel görüşmeler gerçekleştirdiği ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla lojistik destek sunduğu belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan kişilerin sağlık durumlarının Komiteye bağlı sağlık ekiplerince kontrol edildiği ve ihtiyaç duyulması halinde ek yardımların planlandığı kaydedildi.

Serbest bırakma işleminin Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesinin girişimiyle gerçekleştirildiği ve Stockholm Anlaşması kapsamında olmadığı vurgulanarak, Komitenin serbest bırakılan kişilerin kimliklerinin ve sayısının belirlenmesinde herhangi bir rol üstlenmediği ifade edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, tarafların talep etmesi halinde gelecekteki esir ve alıkonulan kişilerin serbest bırakılması, nakledilmesi veya evlerine geri gönderilmesi süreçlerinde tarafsız arabulucu olarak görev yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Öte yandan Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, grubun yayın organı El-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, alıkoydukları 600 kişiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

Murtada, Yemen'de savaşın başlangıcından bu yana tek taraflı af girişimlerinden yararlanan esirlerin sayısının 2 bin 612'ye ulaştığını bildirdi.

Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de esir takası süreci

Yemen hükümeti ile Husiler, İsveç'in başkenti Stockholm'de yürütülen istişarelerin ardından 13 Aralık 2018'de esir ve tutukluların karşılıklı takasını da içeren bir anlaşmaya varmıştı.

O dönem tarafların elinde 15 binden fazla esir ve tutuklu bulunduğu belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 17 Ekim'de de Husilerin Sana'da 159 kişiyi serbest bıraktığını duyurmuştu.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri ele geçirmesinin ardından iç savaş başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA
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