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Yemen'de 45 Gazeteci Öldürüldü

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Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede meşru hükümete bağlı Yemen Ordusu ile İran destekli Husiler arasındaki iç çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana 45 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede meşru hükümete bağlı Yemen Ordusu ile İran destekli Husiler arasındaki iç çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana 45 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen Ordusu ile Husiler arasındaki iç çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana 45 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, iç savaşın başlangıcından bu yana "165 medya kuruluşunun çalışmayı durdurduğu ve 200 yerel internet haber sitesinin erişime engellendiği" kaydedildi.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 yılında yayımlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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