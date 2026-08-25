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Yemen'den Husi'lere Kapsamlı Caydırıcılık Kararı

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Yemen Başkanlık Konseyi'nin, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve Husilerin kontrolünün sona erdirilmesi amacıyla daha kapsamlı caydırıcılık tedbirleri alınmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi'nin, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve Husilerin kontrolünün sona erdirilmesi amacıyla daha kapsamlı caydırıcılık tedbirleri alınmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Yemen'in resmi ajansı SABA'nın????? ?haberine göre, Başkanlık Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Konsey Başkanı Reşad el-Alimi başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, askeri, güvenlik ve ekonomik gelişmeler ile Husilerin gerilimi tırmandırmasına karşı devletin stratejik seçenekleri ele alındı.

Konseyin toplantısında, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, ülke topraklarının tamamında devlet otoritesinin sağlanması ve Husilerin neden olduğu insani krizin sona erdirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda, silahlı kuvvetlerin ve askeri birliklerin anayasal görevlerini yerine getirmeye ve inisiyatifi ele almaya hazır olduğu ifade edildi.

Husilerin faaliyetlerinin liderlik kadrosu, askeri kapasitesi ve finansman kaynakları açısından daha maliyetli hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıda, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve Husilerin kontrolünün sona erdirilmesi amacıyla daha kapsamlı caydırıcılık tedbirleri alınması kararlaştırıldı.

Vatandaşların, egemenliğin ve ulusal çıkarların korunması için meşru ve gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilen toplantıda, bu tedbirlerin, silahlı kuvvetleri, sivilleri ve kritik altyapıyı hedef almak için kullanılan veya hazırlanan tehdit kaynaklarına, komuta-kontrol merkezlerine ve askeri kapasitelere karşı?????? önleyici adımlar atılmasını kapsadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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