Haberler

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Babulmendeb'e yönelik tehdidin küresel ticareti etkileyeceğini söyledi

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb'e yönelik herhangi bir tehdidin doğrudan Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve küresel ticareti etkileyeceğini belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb'e yönelik herhangi bir tehdidin doğrudan Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve küresel ticareti etkileyeceğini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görev süresi dolan Mısır'ın Yemen Büyükelçisi İhab Ebu Seri'i kabul etti.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmelere değinen Alimi, İran destekli Husileri, İran Devrim Muhafızları ve onun müttefiki diğer gruplarla tecrübe paylaşımı yaparak her düzeyde gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Alimi, İran rejiminin, Husilerin Babulmendeb ve Kızıldeniz'de etkin olması ve böylelikle Tahran yönetimi üzerindeki baskının maliyetini tüm bölge ile küresel ticaretin ödemesi için çalıştığını kaydetti.

Babulmendeb'in hayati uluslararası bir su yolu olduğunu belirten Alimi, ona yönelik herhangi bir tehdidin doğrudan Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve küresel ticareti etkileyeceğini dile getirdi.

Alimi, Yemen sahil şeridinin korunması ve hükümetin tüm Yemen topraklarında, kara sularında ve limanlarında kontrolü sağlamasının ülkenin olduğu kadar Mısır'ın, diğer Arap ülkelerinin ve tüm dünyanın menfaatine olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı

Galatasaray'ın Sporting'ten 90+8'de yediği inanılmaz gol!
Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor

Seveni kadar nefret edeni var ama gramla satılıyor

Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama